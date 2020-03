Eesti olümpiakomitee: Tokyo OM-i edasilükkamise kohta puudub ametlik kinnitus

"Selle info põhjal, mis on ROKi käsutuses, on edasilükkamine otsustatud," sõnas Pound esmaspäeva pärastlõunal USA Today`le. "Detailid pole veel kindlaks määratud, kuid ma tean nii palju, et mängud ei alga 24. juulil."

Eesti olümpiakomitee teatas oma pressiavalduses: "ROK-i ametliku seisukoha leiab president Thomas Bachi 22. märtsi avaldusest, milles ta kinnitas, et OM-i tühistamine ei ole laual ning ROK alustas läbirääkimisi kõigi huvitatud osapooltega, et kujundada järgneva nelja nädala jooksul hinnang ülemaailmsele terviseolukorrale ja selle mõjule olümpiamängudele, sealhulgas edasilükkamise variandile."

"Seega: rahvusvaheline olümpiakomitee seni avaldatud ainus ametlik seisukoht on see, et Tokyo olümpiamängud ära ei jää ning otsitakse võimalikke lahendusi mängude ohutuks pidamiseks, sealhulgas on üks võimalikke lahendusi olümpia edasilükkamine. Praeguse seisuga ei ole OM-i edasilükkamine ametlikku kinnitust saanud," seisab EOK teates.