Eesti Olümpiakomitee loob spordivahekohtu

"Siin on näiteid küll, kus kaheksa kuni kümme aastat käiakse mingisuguste teemadega kohtus. Et mitte koormata niigi ütleme mitte heal rahalisel järjel olevaid olümpiakomitee liikmeid, kes tihtipeale on kohtu üheks osapooleks, siis kokkulepped saab arbitraažiga märksa selgemalt ja kiiremalt lahenda," sõnas Sõõrumaa, kirjutab ERR Sport.

Sõõrumaa täpsustas, et arbitraaži võib vaja minna näiteks siis, kui lahendada on tarvis vaidlus alaliidu ja mõne klubi või juhatuse liikme vahel.

"On see siin taekwondod, mis minu arust käisid vähemalt seitse-kaheksa aastat kohut. Minu meelest tantsijad käivad täna kohtu oma juhatuse liikmetega. On üleminekurahade kohta, mis on alati vaidlusi tekitanud, ja on igasugused väljaarvamised ja võimu ülevõtmised," selgitas Sõõrumaa.

Praeguste plaanide järgi peaks spordiarbitraaži kuuluma vähemalt viis inimest, kusjuures keegi neist ei tohiks kuuluda ühegi spordialaliidu juhtorganisse. Abitraaži liikmed määrab kolmeks aastaks EOK täitevkomitee ning sama komitee võib nad sõltumata põhjusest igal ajal tagasi kutsuda.