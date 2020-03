Eesti judoliit toetab EOK presidendi valimistel Tõnu Tõnistet

"Anname teada, et Eesti Judoliidu juhatus otsustas Eesti Olümpiakomitee presidendi valimistel toetada Tõnu Tõnistet.

Meil on taaskord hea meel, et EOK presidendi valimistel on oma kandidatuuri üles seadnud Tõnu Tõniste ja meie toetus püsib vankumatuna.

Tõnu panus EOK asepresidendina Eesti sporti ja endise alaliidu juhina judo elujõulisusse Eestis on silmapaistev. Enam kui 25-aastane kogemus ettevõtluses annab kindlustunde, et ta suudab näha suuremat pilti ja EOK presidendina Eesti sporti sihikindlalt edasi viia. Märkimata ei saa jätta ka tema mitmekülgset spordijuhtimiskogemust erinevate alaliitude, spordiühenduste ja EOK juures ning karjääri tippsportlasena, mistõttu tunneb ta Eesti spordielu läbi ja lõhki.

Usume kindlalt, et Tõnu Tõniste on EOK presidendi ametikohale õige valik."