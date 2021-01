Baruto Annuse kaitseks: sõna on vaba ja avaldame, et ikka klikid tuleksid

Teatavasti läkitas Annus reedel pressiavalduse, milles andis teada, et loobub ERRis ilmunud dopingulugude tõttu Eestis võistlusspordi toetamisest. Annus panustas isiklikult ning läbi oma ettevõtete Merko ja Kapiteli meie sporti aastas umbes 500 000 eurot.

"Mõistan täiesti Toomas Annuse solvumist. Tahad ikka kõrgemale ja kaugemale, aga saad lähedalt ja valusalt," kirjutas Baruto Facebookis. "Sellise kaliibriga sponsoreid meie väikses Eestis on mõned ja kui üks lahkub areenilt on seda kohta pea võimatu täita. Meedia ju ei vastuta tagajärgede eest ent paljud noorsportlased ja meie olümpialootused on nüüd sel niigi keerulisel ajal pandud veel karmimate valikute ette. Sõna on vaba ja avaldame, et ikka klikid tuleksid. Loodame siis, et ERR ja ETV leiavad uue sponsori sportlastele või hakkavad ise sponsoreerima. Aitäh Toomasele ja Merkole selle panuse eest."

"Pealtnägija" saatejuhi Mihkel Kärmase sõnul tugines nende toimetus Mati Alaveri kohtutoimiku materjalidele, kus on selgelt kirjas, et Toomas Annuse sponsorraha kasutati dopinguskeemis. "Meil puuduvad andmed ja me ei ütle saates kuidagi, et ettevõtja Toomas Annus oli teadlik dopingu tarvitamisest," kommenteeris Kärmas.

Annus süüdistas oma avalduses rahvusringihäälingut, teatades muu hulgas: "Kui Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides on spordiala ja sportlase sponsor sellises olukorras kannatanu, siis Eestis on „vaba meedia“ ja „uuriva ajakirjanduse“ käsitlus vastupidine ning sponsorist tehakse dopingu tarvitamise kaassüüdlane. See tekitab olukorra, et nii mina kui tõenäoliselt paljud teisedki sponsorid ei julge mitte ühtegi sportlast ega spordiala enam toetada."

