Audentese spordigümnaasiumis alustab uuel moel kooliaastat 217 sportlast

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju avaldas heameelt Audentese spordigümnaasiumis perioodil 2020–2035 uue riikliku koolitustellimuse alusel algava tsükli üle, mis annab noortele sportlastele senisest paremad võimalused hariduse omandamiseks, treeninguteks ja tugiteenuste ulatuslikumaks kasutamiseks. „Audentese spordigümnaasium on meie spordi kasvulava ja eeldame, et siit kasvavad tulevased tipud. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga on noortele tagatud efektiivne õppe-, treening- ja tugiteenustesüsteem ning tänu sellele on Audentesest järkjärgult kujunemas üks osa areneva Team Estonia järelkasvu strateegiast,“ ütles Raju.

Audentese spordigümnaasiumi direktor Priit Ilveri sõnul hindavad noorsportlased kõrgelt Audentese pakutavat kvaliteetset haridust ja treeningvõimalusi.

„Sealjuures on eriti hea meel, et uue hankelepingu raames saame pakkuda oma õppursportlastele senisest oluliselt efektiivsemalt saavutusspordi tegemiseks vajalikke tugiteenuseid. Kõige olulisem muudatus toimub varasemaga võrreldes meditsiinilise teenindamise ja toitlustamise tingimustes, sealjuures saab suure kaalu vigastusi ennetav tegevus: lihashooldus, füsioteraapiline tugi, tervisekontroll kaks korda õppeaastas ja palju muud. Toitlustuse poolelt lisandub neljas toidukord ning õppursportlaste menüü on disainitud katma päevase energiavajaduse 3600–4800 kcal piires. Süsteemi üks suurim muutus võrreldes lõppeva riigihankelepinguga on see, et enam ei tööta treenerid lepinguga alaliidu juures, vaid on nüüd otseselt Audentese spordigümnaasiumi lepingulised töötajad,“ rääkis Ilver.

Kokku alustab täna Audentese spordigümnaasiumis kooliteed Tallinnas 172 ja Otepääl 45 õppursportlast, sealhulgas 10 e-õppes haridust omandavat sportlast. Spordigümnaasiumi ridadega liitus alanud kooliaastal uutena Tallinnas 59 ning Otepääl 11 uut õpilast.

Tallinnas õpivad sportlased põhialadest judo, kergejõustiku, korv-, käsi- ja võrkpalli, laskmise, lumelaua, maadluse, tennise ja ujumise spordierialal. Lisaks on esindatud ka iluvõimlemine, saalihoki, sõudmine, sulgpall, triatlon ning vehklemine. Spordigümnaasiumi Otepää koolis alustasid uut kooliaastat murdmaasuusatajad, suusahüppajad, kahevõistlejad, laskesuusatajad, jalgrattasportlased ja orienteerujad.