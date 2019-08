Arst ja sporditegelene Peeter Mardna sai nimelise pingi

Arstina tuntud Peeter Mardnal on ette näidata arvukaid tulemusi ka spordis – näiteks on ta tulnud üheksal korral Eesti meistriks sõudmises ning tegutsenud kohtunikuna 1980. aasta Moskva ja 1988. aasta Sŏuli OM-il ning 1995. aasta MM-il. Lisaks on Peeter Mardna saanud Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi (2002), Tallinna teenetemärgi (2014) ja EOK teenetemärgi (2018).

Nimeline pink paigaldati tema kodu lähedale Ilmarise terviseraja äärde. Juunis avati sama terviseraja ääres nimeline pink olümpiavõitja Johannes Kotkasele.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul tegid Ilmarise terviseraja äärde Peeter Mardnale nimelise pingi paigaldamiseks ettepaneku Ilmarise tänava elanikud. „Peeter Mardna on täitnud nii Nõmme kui Eesti elu edendamisel olulist rolli, ta on Nõmme linnaosakogu liige ning enda eest räägib ka fakt, et ta on valitud nii Eesti Arstide Liidu kui Eesti Olümpiakomitee auliikmeks“ lisas Šillis.