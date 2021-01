Anvar Samost: Annus on sisuliselt võtnud enda poolt toetatud spordiliidud ja -tegijad pantvangi selleks, et rünnata ajakirjandust

Toomas Annus edastas reedel ajakirjandusele pressiavalduse, milles andis teada, et loobub ERRis ilmunud dopingulugude tõttu Eestis võistlusspordi toetamisest. Annus panustas isiklikult ning läbi oma ettevõtete Merko ja Kapiteli meie sporti aastas umbes 500 000 eurot.

Sildam tõi esile, et Annuse sõnul ta ei teadnud, et seda raha kasutati dopinguks, "Annus kinnitab, et tema ei teadnud ega tea ka täna, mis summad kuhu läksid, pidades dopingut silmas. Ma ei saa aru, mida me Toomas Annusele ette heidame?" küsis Sildam, vahendas ERR.

Samost oli siiski teisel seisukohal: "Mina heidaks Annusele ette kas lapsikut või häbiväärset - kuidas keegi soovib hinnata - või siis väljapressijalikku käitumist, kus ta on sisuliselt võtnud enda poolt toetatud spordiliidud ja -tegijad pantvangi selleks, et rünnata ajakirjandust. Otseselt siis rahvusringhäälingut, kes on juhtinud tähelepanu sellele, milline pilt avaneb, kui lugeda Mati Alaveri kohtutoimikut. Ja see pilt on kindlasti Toomas Annusele ebameeldiv, selles ei ole kahtlust."

Sildami viitele, et Annust puudutavad pealkirjad on süüdistavad ning samas ei ole kusagil otseselt tõendatud, et ta oleks dopinguga seotud, vastas Samost: "Teeks ühe asja selgeks: kellelegi ei saanud tulla 2019.-2020. aastal üllatusena see seis, mis valitses Eesti suusatamise selles osas, mida koordineeris Mati Alaver. Selleks ajaks oli korduvalt dopinguvõtmine tõestatud. Kas Toomas Annus on vanadusest nõder välis-eesti härra, kes süüdimatult annab raha, küsimata, mis tema rahaga peale hakatakse? Ei tundu Toomas Annust vaadates usutav. Seda piinlikum ja seda häbiväärsem on see, et inimene selle asemel, et ausalt vaadata peeglisse ja tunnistada, kus on vead nii Eesti spordis, suusatamises kui ka tema enda tegevuses, inimene põhimõtteliselt pantvangistab enda poolt toetatud sportlased ja neid ära kasutades asub vaba ajakirjandust ründama."

Täispikka artiklit saab lugeda ERR-ist.