1. juunist on lubatud ka pealtvaatajatega spordivõistlused

Delfi Sport RUS

FC Flora kodustaadion A. Le Coq Arena. Foto: Priit Simson

Eesti valitsus teatas, et alates 1. juunist on lubatud ka pealtvaatajatega spordivõistlused, tingimusel, et need peetakse vabas õhus ning koos osavõtjate ja teenindava personaliga on sündmuspaigas kuni 100 inimest.