VIDEO | Olümpiapronks Allar Raja koroonakriisist: see ei ole tõesti enam naljakas!

"Tere, mina olen Allar Raja ja mina olen kodus! Ja miks ma olen kodus? Sest tänasel hetkel, antud olukorras Eestis on olla mõistlik kodus võimalikult palju aega niikaua kui teadaolev viirus on taandunud sedavõrd palju, et on jälle mõistlik liikuda väljas.

Ja selleks, et me saaksime tagasi jõuda oma normaalse elurütmi juurde, täita oma eesmärke, jõuda oma sihtideni ning minna tööle, peame kõik käituma ääretult vastutustundlikult.

Peame võtma tõsiselt Vabariigi valitsuse poolt antud nõuandeid: õues liikuda mitte rohkem kui kahekesi, jälgida vahemaad oma koosviibivate inimestega. See ei ole tõesti enam naljakas!

Võib-olla ka mina alguses võtsin seda kõike natuke kergekäeliselt, kuid tänaseks päevaks ma tunnetan suurt vastutust nii enda pealt kui ka juhtimaks teistele tähelepanu, et need normid ja piirangud on pandud asja pärast. Mitte lihtsalt suusoojaks jutt.

Ma loodan, et see jutt ei lähe tühjadele kõrvadele, vaid me suudame selle viiruse leviku tõkestada võimalikult kiiresti. Aitäh!" teatas Allar Raja.

