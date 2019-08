Valgevene parasõudja uppus maailmameistrivõistluste treeningul

Rahvusvahelise sõudeliidu koduleht kirjutab, et 33-aastane Rõškevitš käis paadiga kummuli Linz-Ottensheimis kella 13 ajal. Kohalikud võimud paluvad avalikkusel mitte spekulatsioonidega kiirustada, sest politseiuurimine juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alles käib.

Intsidendi kirjelduses öeldakse, et päästepaat koos vetelpäästjaga reageeris õnnetusele koheselt, kuid mees lasi paadist lahti ning kadus neil silmist. Sukeldujad leidsid Rõškevitši surnukeha kolm tundi hiljem.

"Parasõudmispaadid on stabiliseerimise huvides paadi küljelt varustatud ujukseadmega, nii nimetatud pontooniga, mille kinnitus oli purunenud. Selle põhjused on seni teadmata ning selguvad uurimise käigus. Tõenäoliselt oli see põhjus, miks paat ümber läks," seisab sõudeliidu avalduses.

"Sõudja oli siiski võimeline oma tooli ja jalgade ümber olnud turvavöö avama ja end vabastama. Kohaliku tuletõrjebrigaadi päästepaadid olid lähedal ning ruttasid paadi asukohale. Kui päästepaat koos vetelpäästjaga kohale jõudis, hoidis sõudja veel oma paadist kinni, kuid lasi sellest paegi lahti ja vajus vee alla. Hoolimata kohestest päästetegevustest ei suudetud sõudjat leida. Hägune vesi sündmuskohal on umbes 2.40 m sügav ning on peaaegu ilma igasuguse nähtavuseta."

"Kohale kutsuti päästesukeldujad ning algasid põhjalikumad otsingud. Umbes kell 16 leiti sõudja paadi ümber käimise koha lähedalt vee alt. Sündmuspaigal viibinud arstil jäi vaid üle ta surnuks tunnistada."

Maailmameistrivõistlused, läbi mille jagatakse ka 2020. aasta Tokyo paraolümpia pääsmeid, algavad samas paigas 25. augustil.