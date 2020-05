Uus rekord! 72-aastane vanahärra sõudis üksinda üle Atlandi ookeani

Walters asus Gran Canaria saarelt teele jaanuaris, Antiguale jõudis ta pärale kolmapäeval. Kokku oli ta Atlandi ookeani avarustel 13 nädalat.

Ühtlasi sai Waltersist ka vanim inimene, kes on sõudnud üle ükskõik millise ookeani ja vanim inimene, kes on sama ookeani ületanud mitmel korral.

"Jõudsin tagasi teistsugusesse maailma. Enne starti polnud ma koroonaviirusest midagi kuulnud, aga rääkisin telefoni teel abikaasaga igal nädalal ja sain aru, et asi läks aina tõsisemaks. Tean, et minu vanusegrupi inimestel on suur risk nakatuda ja pealegi on minu kopsud asbestist kahjustada saanud," rääkis Walters BBC-le.

"Aga vähemalt sain aru, et Atlandi ookean oli sel ajal kõige turvalisem koht maailmas," lisas ta.