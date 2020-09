Uus peatreener tegi neljapaadi osas raske otsuse. Kas tänane võistlus tekitab sportlikku intriigi või mitte?

Otsus tehti sel nädalal seat racingu põhjal ehk treeningul katsetati paadis eri mehi eri kohtadel. Vahed olid testimisel väikesed ja otsus oli raske. Eile Viljandis alanud Eesti meistrivõistlustel sai nimetatud koosseisus neljapaat esikoha, kuid teiseks tulnud Eesti teist meeskonda edestati vaid 2,8 sekundiga. Hõbemedalid teenisid Andrei Jämsä, Kaur Kuslap, Sten-Erik Anderson ja Johann Poolak. Ajad 5.47,8 ja 5.50,6.

Ühepaadil dikteeris finaali pikalt Jämsä, kuid ta suur edu sulas lõpuks ja viimasel sajal meetril spurtis värskem Taimsoo mööda. Esikolmik: 1. Taimsoo 7.00,3, 2. Jämsä 7.02,3, 3. Jüri-Mikk Udam 7.06,0.

Tänase võistluspäeva naelaks on meeste paarisaerulise kahepaadi sõit. Udam on paaris Rajaga, Jämsä Poolaku ja Kuslap Andersoniga. Samuti üles antud Endreksoni ja Taimsood enam stardinimekirjas näha ei ole, ilmselt tähendab see seda, et nad on mingil põhjusel loobunud. Kui soosikud Raja ja Udam peaksid täna teistele alla jääma, on Sinisalol ilmselt taas mõtteainet.

Lisaks neljapaadile soovitakse oktoobris Poolas toimuvale EM-ile viia ka kahene ja ühene. Alaliidu peasekretäri Robert Väli sõnul on treener teinud täna otsuse nõnda, kuid EM-ile ülesandmise tähtajani on veel kaks nädalat aega.

