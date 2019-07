Uues koosseisus Eesti neljapaadi võistluse lõpetas kokkupõrge luigeparvega

„Õnneks jäid kõik terveks. Luiged jäid terveks ning paat ja mehed ka,“ sõnas Taimsoo. „Kuna sõudjad on liikumas selg ees, siis ega me selja taha midagi ju ei näe. Esialgu mõtlesin, et aer jäi lihtsalt vette kinni. Sellega sai meie võistlus läbi, kulgesime lihtsalt rahulikult üle lõpujoone.“

Kolm paatkonda MK-etapile

Taimsoo sõnul on neljane tasapisi ikka paremasse hoogu minemas. „Finaaliks tuli juba meelde küll, kuidas asjad käivad. Puudujääke veel muidugi on. Eelkõige on puudujääke sõidu viimases osas, kus oleks vaja üks purakas veel letti laduda,“ tõdes Taimsoo. „Oleme MK-etapi eel ka ise ootusärevad. Seal tuleks ikka finaali jõuda, et püsida olümpiapääsme püüdmise kursil.“

Hooaja kolmas MK-etapp peetakse 12.-14. juulini Rotterdamis. Aasta peasündmuseks on 25. augustist kuni 1. septembrini Linzis toimuvad maailmameistrivõistlused.

Lisaks neljapaadile läheb MK-etapile veel Udami ja Kuslapi kahepaat. Ühepaadiga on Hollandis stardis Andrei Jämsä.

„Tundub, et Udamil ja Kuslapil hakkab kahepaat aina paremini välja tulema. See on ka üheks põhjuseks, miks sai just selline neljapaat kokku pandud. Samamoodi jätkates on Udam ja Kuslap MM-il võimelised B-finaali jõudma ja seal olümpiapileteid püüdma,“ seadis Killing sihte.