Uue aja reaalsus. Eesti koondise peatreener võeti piiripunktis rajalt maha ja saadeti tagasi laevale

Viimasel ajal kiirelt muutunud reeglid on puudutanud meid kõiki, olümpiaks valmistunud tippsportlased pole mingi erand. Sügisel Matti Killingu asemel Eesti sõudjate treenimise üle võtnud Veikko Sinisalo ei pääsenud viimati enam hoolealuste juurde. „Ta üritas laupäeval tulla, aga saadeti tagasi. Nagu ta ise ütles: eskorditi viisakalt tagasi laevale,” kommenteeris juhtunut koondislane Allar Raja, kelle sõnul pikemaks selgituseks Sinisalol võimalust ei tekkinud. „Tal on ju leping olemas, palk tuleb Eesti olümpiakomiteest, Eesti koondise peatreener,” lisas Raja.

EOK peasekretäri Siim Suklese sõnul on see ikkagi praegu asjade loomulik käik. „See on see pendelrände seisma panek, see ei sõltu sellest, kas sa oled tuumateadlane, treener või küprokipanija. Keeldu ei rakendatud konkreetse isiku suhtes, vaid piirid lihtsalt on kinni.”

Ilmselt siiski saanuks Sinisalole teha kokkuleppel erandi, aga kuna täna tuli teada, et olümpiamängud on lükatud edasi, siis pole see hetkel enam nagunii nõnda aktuaalne. „Kui see asi maha rahuneb, siis oleks küll hea koos treeneriga mõtteid mõlgutada, e-maili teel suures grupis seda teha pole päris sama,” konstateeris Raja.