Tartus avati sõudehooaeg, avadistantsil serveeris noor pärnakas suurüllatuse

Tänavune võistlus, mis toimub koroonaviiruse tõttu aprilli asemel juunis, avab traditsiooniliselt võistluskarusselli. Väikestele alustele – ühe- ja kahepaatidele – mõeldud võiduajamine koosneb laupäeval 4000 ning pühapäeval 2000 meetri distantsist. Üldise paremuse selgitamiseks liidetakse mõlema distantsi ajad kokku. Kõige rohkem kõneainet pakkus meeste ühepaatide võistlus, kus Pärnu sõudekeskuse Kalevi liige Johann Poolak tegi kogenud koondislaste võitmisega tugeva avalduse. Noormees võitis lausa kogenud klubikaaslast Allar Raja, ajad olid vastavalt 13.21 ja 13.22. Kolmanda koha sai mõnevõrra üllatuslikult ajaga 13.24 kodujõel võistlev SAK Tartu noormees Elar Loot.

Intervjuus tunnistas Poolak, et võitu ta ette ei osanud näha. „Pigem võiks öelda, et üllatus sündis. Otseselt ma selleks võistluseks ei valmistunud, kuid kerget ärevust tundsin eelnevalt ikka. Ise küll arvasin, et läksin alt, sest raja alguses segasid laineid tekitanud kaatrid. Ju mõjutas tulemust põhjalik aeroobne ettevalmistuski,“ sõnas võidumees.

Jõuproov jätkub pühapäeval kell 11, esimesena lähevad veele meeste paarisaeru kahepaadid.

