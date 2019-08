TalTech Mereakadeemia tudengid tõid rahvusvaheliselt avamereregatilt kolmanda koha

The Tall Ships Races on pika ajalooga rahvusvaheline avamereregatt, mille peamine eesmärk on edendada noorte purjeõpet. Meeskonna liikmena olid oodatud ennekõike kuni 25-aastased noored ning varasem purjetamise kogemus ei olnud nõutud, sest võistluse käigus õpiti kogenud kaptenite käe all.

Kaptenitena sõitsid regatil Tuulelind kapten ning õppejõud Ringo Liepkalns ja Mereakadeemia vilistlane, laevaohvitser, Andrei Matjukov. Mereakadeemia tudengeid nii Tallinna kui Kuressaare keskusest osales erinevatel etappidel kokku 21.

„Oleme terve Mereakadeemiaga kõigi meeskonnaliikmete üle ääretult uhked! Kolmandat aastat osaleme ja tuleme jälle tagasi auhinnalise kohaga,“ rõõmustas mereakadeemia direktor Roomet Leiger. „Ma olen siiralt tänulik kõigile osalenud tudengitele ja kaptenitele. Ma tean, et see võit ei tulnud lihtsalt ja kõik andsid endast selle saavutuse nimel viimase. Mul on väga hea meel, et Mereakadeemia sai oma tudengitele sellist kogemust pakkuda ja see ei jäänud kindlasti mitte viimaseks seesuguseks ettevõtmiseks,“ lisas Leiger.

See aasta ühiseks klassiks kombineeritud C/D klassi esikoht läks Poola alusele Dar Szczecin ja hõbemedal Inglismaale purjejahile Challenge Wales.

Igal aastal toimub võistlus eri Euroopa piirkonnas. Kui 2017. aasta suvel purjetati Halmstadist (Rootsi) Szczecinisse (Poola), tehes vahepeatuse muuhulgas ka Tallinna Merepäevadel, siis see aasta seilas laevastik Taani (Aalborg, Aarhus) ja Norra (Fredikstad, Bergen) vahel. 2021. aastal toimub regatt juba siinsamas Eestis, kus üheks kodusadamaks on Tallinn, teisteks Klaipeda, Peterburi, Mariehamn, Szczecin.