Suri Eesti läbi aegade üks edukamaid naissõudjaid

1941. aastal Pärnus sündinud sõudetipp jõudis armastatud ala juurde 1954. aastal, mil ta liitus Spartaki spordiklubis Mihkel Leppiku treeningugrupiga. Spordi põhitõdedega lõi ta sinasõpruse aasta varem korvpalli ja kergejõustikku harrastades.

„Olin vaimustunud sellest, et ma kordagi süstaga ümber ei läinud. Palju päevi ja mitmeid kordi käisin süstaga harjutamas, kuni pilku püüdsid minust kiiremini liikuvad akadeemilised paadid ning niimoodi ma hakkasingi treenima Mihkel Leppiku käe all,“ meenutas Milodan-Pajusalu sõudekarjääri algust 2003. aasta Eesti Sõudjas.

Lahkunu auhinnakappi jäävad ehtima viis Euroopa meistrivõistluste medalit Leningradi Spartaki ridades NSV Liidu paarisaerulisel roolijaga neljapaadil: kolm kulda aastatest 1961-1963 ja kaks hõbedat aastatel 1964 ja 1965. Niisamuti tuli ta seitsmel korral NSV Liidu meistriks ja võitis korra hõbeda. Sporditipu teenetelehel seisab, et ta täitis teenelise meistersportlase normi 1958. ja 1963. aastal.

Kuna tema karjääri ajal sõudmise globaalseid jõuproove – MMi ja OMi – veel ei peetud, on ta hiljem avaldanud: „..ja veel on kahju sellest, et naiste sõudmine võeti olümpia ja maailmameistrivõistluste programmi alles siis, kui mina olin sõudjakarjääri juba lõpetanud. Kuigi jah, minu aegsed Euroopa meistrivõistlused olid ju “lahtised” võistlused: neil osalesid kogu maailma tugevamad sõudesportlased …“

Pärast tippsportlase karjääri jätkas Milodan spordielu edendamist, olles 30 aastat Peterburi tehnikaülikooli kehalise kasvatuse õppejõud, seejuures 1995. aastast dotsent. 1960. aastate lõpul tegutses ta vabal ajal noorte naissõudjate treenimisega.