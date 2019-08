Sõudjate karm heitlus olümpiapiletite nimel

Olümpiamängudel on eestlased ikka suunanud pilgud sõudekanali poole. Seda põhjusel, et meie mehed on medalimängus. 2016. aastal Rio de Janeiros teenis neljapaat pronksi. Neli aastat varem Londonis oli neljapaat neljas. 2008. aastal Pekingis võitis kahepaat hõbemedali. 2004. aastal Ateenas sai Jüri Jaanson hõbemedali ning kahepaat lõpetas võistluse neljandana. Tokyo OM-i eel on esialgu küsimus, kas eestlastel õnnestub ikka vajalikud pääsmed teenida. Pühapäeval algavale MM-ile lähevad sääraste mõtetega kaks paatkonda.