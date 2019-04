Sõudjate hooaja esimese katsevõistluse võitis Jämsä, paika pandi kahepaadid

Aasta alguses kodumaal harjutanud sõudjad tegid tänavuse esimese Horvaatia-laagri 10.-30. märtsini, kui harjutati Skradinis. Alates 8. aprillist treenitakse Zagrebis. Teisipäeval istuti ühepaatidesse, et paika panna koosseisud, millega minnakse 13.-14. aprillini toimuvale Zagreb Openile.

Katsevõistlusel oli esmalt kavas eraldistardist eelsõit. 90 minuti möödudes sõideti finaalid. „Testsõit näitas, et tase on väga võrdne. Mehed tekitavad mulle peavalu,“ sõnas Delfi Spordile Eesti koondise peatreener Matti Killing.

Eelsõidu võitis Andrei Jämsä, kellele järgnesid Allar Raja, Tõnu Endrekson, Kaur Kuslap, Sten-Erik Anderson, Kaspar Taimsoo, Jüri-Mikk Udam ja Nikita Konstantinov.

Esimesed neli sõitsid hiljem A-finaalis ja ülejäänud B-finaalis.

A-finaalis näitas parimat minekut taas Jämsä. Talle järgnes Raja. Killingu sõnul olidki nimetatud kaks meest teistest tunduvalt üle. A-finaali lõpetas kolmandana Kuslap ja neljandana Endrekson.

B-finaali võitis Anderson, kellele järgnesid Udam, Taimsoo ja Konstantinov.

Edasi pandi paika kahepaadid, millega nädalavahetusel võistlustulle asutakse. „Jämsä valis Andersoni. Raja sõidab Udamiga ning Endrekson istub paati Taimsooga,“ rääkis Killing, kes lisas, et peagi isaks saav Kuslap sõitis kodumaale tagasi. „Muidu oleksid ühes kaheses koos olnud Kuslap ja Endrekson, kuid see võimalus langes ära. Endrekson ütles, et ta on harjunud Taimsoo järgi sõitma ning niimoodi paadid kokku saidki.“