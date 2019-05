Sõudjad said paadid paika: EM-ile läheb uudne neljapaat

EM-iks pandi kokku uudne neljapaat, kus istuvad Jüri-Mikk Udam, Sten-Erik Anderson, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Võrreldes viimaste suurvõistluste medalipaatidega on uued mehed Anderson ja Udam.

Kahepaadil sõidavad EM-ile Allar Raja ja Kaur Kuslap. Ühepaati sel korral välja ei pandud. Andrei Jämsä jääb võistluse ajaks kodumaale treenima.

„Kõik mehed on vormi poolest suhteliselt sarnases seisus. Arvestades, et oleme lõunapoolsete riikidega võrreldes tunduvalt vähem veetunde kogunud, siis EM-il ei tohiks me veel poodiumile trügida. Nooremad mehed on olnud head. Tahtsin neile EM-iks võimaluse anda,“ sõnas Eesti koondise peatreener Matti Killing neljapaadi ning Andersoni ja Udami nelikusse kaasamise kohta.

„Udam on näidanud talvel head minekut. Tahaksin teda proovida nüüd ka tõsisemal võistlusel,“ lisas Killing 25-aastase sõudja kohta. „Jämsä on ka tõusmas paremasse vormi. Praegu on olnud palju haigusi ja seega jäi seis, kus Jämsä oli justkui varumeheks, kes on võimaluse korral võimeline istuma nii kahe- kui ka neljapaati.“