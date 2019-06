Tõnu Endrekson tõdes pärast EM-i, et maailma tipule lähemale jõudmiseks on vaja füüsilise poole pealt võimu juurde panna. Peatreener Matti Killingu ja spordikomisjoni ettepanekul moodustati kolm kahepaati. Nendega minnakse juuni lõpus ka Merevaigust Aeru võistlusele. Just kahepaatidel pidi saama kõige tulusamalt jõudu koguda.