Eesti neljapaati ei ole sel aastal soovitud hooga liikuma saadud. Nagu mullu on tehtud erinevaid katsetusi, kuid seni tulemuseta. Juba alguses jäi õhku mõte, et kui asju klappima ei saada, siis tuleb pöörduda tagasi paatkonna juurde, mis viimati edu tõi. Nagu näha, siis nii ongi tehtud ja sel nädalal otsiti selle tarbeks välja Rio de Janeiros pronksmedaliteni aidanud alus.