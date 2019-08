Sõudekoondise peatreener olümpiapiletita jäämisest: probleem oli ilmas

"Probleem oli ilmas," vahendab ERR-i spordiportaal treener Matti Killingu Vikerraadiole antud selgitusi. "Hommikul oli küljevastutuul, aga ühel hetkel läks ta tugevamaks ja hakati kuuenda vee poolt kogu aeg võitma."

"Nagu sõudmises on - paigutatakse radadele vastavalt eelmise sõidu tulemustele. Kuna me poolfinaalis olime viimased, siis jäimegi esimesele veele."

"Stardist võis natuke maad punnitada, aga kui teisel äärel sõidetakse praktiliselt vaikses vees, ilma tuuleta ja sul on korralik tuul vastu, siis seal ei olnudki midagi teha," tunnistas Killing.

"Sõudmine on selline, et ilmastikuolud võivad olla ebavõrdsed, aga see on meil ka sisse kirjutatud - pead teadma, et pead olema igas sõidus võimalikult kõrgel kohal. Sageli võidakse ka eelsõitude põhjal hakata medaleid välja andma. Nii karm see elu meie alal on."

