Ebaõnnestunud sõudmise MM-i järel, kus eestlaste laeks jäi neljapaadi 12. koht, otsustati koondist juhendama tuua 55-aastane Veikko Sinisalo. Soomlasele pandi ette ülesanne, et olümpiapiletita eestlastest tuleb kokku panna konkurentsivõimeline neljapaat ning viia nad järgmise suve Tokyo olümpiale. Sinisalo on nüüdseks Pärnus ühe treeninglaagri läbi viinud. Võrreldes varasemaga on edasises oodata mitmeid muudatusi.