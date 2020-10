Peatreener sõudmise Pühast Lehmast: meie seis on enne EM-i hea, tagasilööke pole olnud

Rio olümpiamängude edurivist kuuluvad nelikusse eessõudja Kaspar Taimsoo (Viljandi SK), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Allar Raja (Pärnu SK Kalev). Andrei Jämsä (Pärnu SK) asemel istub vanema põlvkonna tegijate kõrval vööris 26aastane tallinlane Jüri-Mikk Udam, kelle peatreener Veikko Sinisalo arvas olevat saanud küpseks medali nimel heitlema asumiseks. Kuidas on treeningud läinud ja kas tiim on täie tervise juures?

„Meie seis on küllaltki hea: seni pole olnud ühtki mainimist väärt tagasilööki. Tundub, et oleme füüsilise ja mentaalse ettevalmistuse vahel leidnud tasakaalu,“ rääkis teisipäeval võistluspaika reisinud koondise juht. Kvartette on stardis 11, sõitude koosseisud loositakse neljapäeva pärastlõunal.

Eesti jaoks muudab võistluse enneolematuks teisegi paarisaeruneliku osalemine: sõudeliidu juhatus otsustas logistiliselt mugavas kohas asuvasse võistluspaika lähetada õrnema sugupoole esindusegi rivistuses Annabel Aron, Elo Luik, Liisu Mitt (kõik Pärnu SK) ja Grete Alttoa (Pärnu SK Kalev). Neil on üheksa konkurenti.

Meeste kergekaalu kahepaadil saavad nii kõrgel tasemel tuleristsed Ander Koppel (Pärnu SK Kalev) ja Elar Loot, kes lähevad vastamisi 15 paariga. Ühepaadil stardib Johann Poolak (Pärnu SK Kalev), kel on kõige konkurentsitihedam valiksõel: veele lähevad koguni 23 riigi sõudjad.

„Poolak on viimase aastaga teinud väga tugeva arenguhüppe. Niisamuti on ta meie varumees kahe- ja neljapaadi tarbeks,“ hindas juhendaja ja arvas, et kui pärnakas suudab end C-finaali võidelda, oleks noore mehe poolt tegemist märkimisväärse saavutusega. Paarisaerulisel kahepaadil lähevad 19 koondise seas starti Kaur Kuslap ja Jämsä.

„Neil on kõva potentsiaal, ent paarina vähene võistluskogemus,“ märkis Sinisalo, kelle sõnutsi oli viimane treening paljulubav. „Kui nad suudavad sama taset hoida, näeme meestelt head kiirust.“

Millised on koondise eesmärgid? „Minu jaoks pakuks rahuolu medalite nimel võitlemine. Et selleni küündida, peame oleme kiired. Kui nii läheb, on meil head väljavaated järgmisel aastal Tokyo olümpiale jõuda,“ arvas Sinisalo, kelle sõnul pole asjaosalistel enam kui aastase võistluspausi järel konkurentide tasemest aimugi.