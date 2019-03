Pärnu ja Viljandi sõudeklubid koguvad kampaaniatega paadiostuks lisaraha

Viljandi paadikampaaniat toetavad A Le Coq, Liviko, Amserv/Toyota, Fruitexpress, trükikoda Hetika, Ipse, Dentes Hambaravi, Toom Tekstiil, Aasa külalistemaja, Grand Hotel Viljandi, Paulig Coffee Estonia, Eesti Sõudeliit, Sirli Catering, Luuna Pagar ning Maks&Moorits.

Oma toetust Viljandi sõudjatele saavad näidata kõik needki, kes kontserti ja tuluõhtut nautima ei lähe. Selleks pole vaja teha muud, kui teostada võimetekohane ülekanne märksõnaga "toetuseks" MTÜ Viljandi Sõudeklubi arveldusarvele EE731010302007042005.

Pärnu sõudeklubid ja rotaryd ühendasid jõud

Pärnakadki plaanivad paadikuuri sisu uuendada. Selleks tarbeks lõid seljad kokku linna mõlemad sõudeklubid ning Pärnu Rotary Klubi. 24. jaanuaril sõlmitud koostöölepingus seisab, et Pärnu noorsõudjad vajavad uusi, algajatele mõeldud õppepaate ning selleks korraldatakse korjandus. Nii Pärnu Sõudekeskus Kalevi kui Pärnu sõudeklubi noorsportlaste (60-75 kg) tarbeks on tänavuseks hooajaks vaja neli uut ühe- ning kaks paarisaerulist kahepaati, mis jaotatakse kahe organisatsiooni vahel võrdselt - kummalegi kaks ühepaati ja üks kahepaat.

Kampaania tutvustuses kirjeldatakse, et noortele mõeldud õppepaatide puudus on kimbutanud mõlemaid klubisid läbi aegade. Selleks, et kasvatada tippsportlasi, on aga vaja laiapõhjalist noorteprogrammi. Sõudmine on läbi aegade olnud Eesti üks edukaim olümpiaala, kusjuures Pärnu roll sõudjate kasvatamisel on olnud mastaapne. Tänanegi sõudjate edu rahvusvahelisel areenil on tulnud paljuski pärnakate kaaspanusel ning uute Tõnude, Allarite ja Andreide kasvatamiseks on vaja kaasaegset materiaalset keskkonda.

Pärnu Rotary Klubi tagab igale annetajale tähelepanu: tänusõnad mõlema sõudeklubi noorsportlastelt ning vastavalt panuse suurusele toetaja äramärkimise. Kõik üle 100 euroga panustajad leiavad oma nime mõlema sõudeklubi veebilehelt, enam kui 500 eurose annetuse tegijad märgitakse ära uutel paatidel ning rohkem kui 1000 eurot kinkivad heategijad saavad lisaks personaalse sõudeteemalise meene.

Annetusi saab teha MTÜ Pärnu Rotary Klubi arvelduskontole: IBAN EE812200221011895643, Swedbank või SA Pärnu Rotary Noortefondi arvele IBAN EE681010220036771018, SEB Pank (tulumaksusoodustusega ühingu nimekirjas).