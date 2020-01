Olümpialootust üleval hoidvad sõudjad saavad Alfa võistlusele kõvad konkurendid

„Oktoobris ja novembris ei saanud just nii palju harjutada kui tahtnuks, ent viimased nädalad on trennid olnud tugevad,“ nentis Šurmei, kes loomulikult tahab Alfal võita. Kuigi tema ettevalmistus on peamiselt suunatud 2000 meetri distantsile Pariisis, teeb ta siiski iga nädal vähemalt korra ka selliseid lõike, mis aitaks saavutada head tulemust Tallinnas 1000 meetrit läbides.

„Ju see võiduaeg vahemikku 2.40-2.45 jääb,“ pakkus Šurmei. Kahjuks ei saa koos temaga Alfale tulla tema elukaaslane, naiste sisesõudmise maailmarekordiomanik Olena Burjak. Burjakil jääb tänavu käimata isegi MMil, sest naine valmistub suvisteks olümpiamängudeks.

Alfa sõudevõistlus toimub juba 27. korda. Tegu on ühe suurima osalejaskonnaga sisespordisündmusega, kus kõrvuti tippudega võistleb sadu harrastajaid nii Eestist kui lähiriikidest. Võistlustele registreeruda saab aadressil alfarace.ee