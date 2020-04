Olümpialegend Tõnu Endrekson otsustas aasta võrra karjääri pikendada

Madis Kalvet reporter RUS

Tõnu Endrekson. Foto: Jaanus Lensment

Tõnu Endrekson on otsustanud tippsportlase teed aasta võrra pikendada, et lõpetada karjäär ikkagi soovitult Tokyo olümpiaga. Praegu on vaja ennast vormis hoida, esimesi võistlusi pole oodata ilmselt enne sügist.