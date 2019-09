Matti Killing sõudjate ebaõnnestumisest: tegin liiga palju järeleandmisi, vaja on teistsugust kubjast

Nukker olukord viis selleni, et senine koondise juhendaja Matti Killing pani eelmisel nädalal ameti maha. Peatreeneriks kerkis 54-aastane soomlane Veikko Sinisalo. Praeguseks ongi tehtud samme selles suunas, et Tokyo olümpial oleks eestlaste neljapaat siiski kohal. Kuigi EOK A-taseme palga pealt kukkusid sõudjad ebaõnnestunud MM-i järel ära, siis vähemalt kevadeni on neile erandkorras tagatud korralik treeningtoetus. Toetus määratakse viiele mehele ehk neljapaadi liikmetele ja varumehele.