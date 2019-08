Austria, Ottensheim. Kuuma on 27 kraadi, pealtvaatajad sõudekanali ääres suisa tilguvad. Tuul on eelmiste päevadega võrreldes pöördunud, puhudes nüüd sõudjatele tagant. Neljapaadil on poolfinaalis konkreetne ülesanne: kolm esimest lunastavad finaalikoha ja olümpiapääsme. Pinge on laes, isegi Kaspar Taimsoole tribüünil pöialt hoidva vaataja pulss on stardi eel 120 lööki minutis.