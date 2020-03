Eesti tippsõudjad on sel talvel juba kaks korda harjutanud Itaalia pealinnast Roomast lõunasse jäävas väikelinnas Sabaudias. Järjekordne laager peaks seal algama 15. märtsil, kuid praegu on kõik ebaselge. Loomulikult on põhjus koroonaviirus, mis tekitab Saapamaal paksu pahandust.