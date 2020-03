Kaspar Taimsoo vihjas, kes võivad kuuluda olümpiapiletit püüdvasse neljapaati

Kaspar Taimsoo avaldas peale esimest veelaagrit, et neljapaati kuuluvad suure tõenäosusega lisaks temale Allar Raja ja Tõnu Endrekson. Neljas mees valitakse Kaur Kuslapi ja Jüri-Mikk Udami vahel.

"Esialgne indikatsioon treeneri poolt on olnud see, et kindlad mehed neljapaadis on Allar Raja, Tõnu Endrekson ja eessõudjana mina ning siis neljanda mehe vahel käib hetkel valikuprotsess," rääkis Taimsoo ERR-ile. "Treener pakkus nendeks meesteks välja Kaur Kuslapi ja Jüri-Mikk Udami. Tõenäoliselt, kui järgmine laager algab, siis saame lõplikud otsused ära teha kumma mehega paat potentsiaalsemalt kiiremini liigub, aga võin juba ette ära öelda, et see on väga raske."