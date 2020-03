Kas olümpia edasilükkumine pikendab Eesti sõudeässade karjääri? Vanameister Endrekson: küsimus on praegu elus ja surmas, olümpia on selle kõrval köömes

Olümpialt hõbeda ja pronksi teeninud Tõnu Endrekson (40) pidi kindlasti tänavu lõpetama. Nüüd jääb ta aga vastuse võlgu. „Ma ei ole selle peale nüüd mõelda jõudnud, peab natuke asja seedima,” kostis Endrekson. „Väga suur üllatus see otsus enam polnud. Mis seal ikka vihane olla või... Peaasi, et see viirus mööda läheks. See on kõige tähtsam. See on elu ja surma küsimus, olümpia on selle kõrval köömes. Sporti saab hiljem ka teha, kaotatud elu aga enam tagasi ei saa.”

Samuti lõpetamise mõtteid mõlgutanud olümpiapronksi Allar Raja (36) sõnul on nüüd tuleviku osas palju segast, aga päris nõnda ta sporditeed lõpetada ei sooviks. „Hakkasin jah vaikselt tundma, et nüüd vist aitab. Aga viimased pool aastat on olnud mõnus harjutada, sisekliima meeste vahel on olnud hea ja kõik on jõudnud oma isikliku parima seisu lähedale. Natuke oleks kahju, kui keegi sedasi sinu eest karjääri lõpetamise otsuse teeb. Kui meil võimalus jääb (Eesti sõudjad ei olnud veel olümpiakohti lunastanud, vaid pidid lootma viimase katsevõistluse peale – M. R.), siis hetkel oleksin küll valmis kaasa tegema ja võitlema koha eest paadis.”

Küsimusi on muidugi palju: kas tiim ja rahastus säilivad? Kuidas toimub olümpiale kvalifitseerumine?