FOTOD | Sõudjate katsevõistlus andis põnevaid tulemusi: 11-kordne medalimees jäi finaalist välja, võidu võttis olümpiapaadi varumees

Eile peetud eelsõitudes tagasid koha A-finaalis Tõnu Endrekson ja üllatuslikult Jüri-Mikk Udam. Endreksonile (lõpuaeg 7.12,3) järgnesid esimeses sõidus Sten-Erik Anderson (7.15,8), Kermo Randmäe (7.30,0) ja täitsa kaugele jäänud Andrei Jämsä (7.50,7).

Teises sõidus võttis Udam (7.05,0) võidu ja finaalikoha märksa tituleeritumate sõudjate ees: 2. Kaur Kuslap 7.05,4, 3. Kaspar Taimsoo 7.13,1, 4. Allar Raja 7.19,1.

Täna peeti esmalt vahesõit, mis oli ülimalt tihe – viis meest mahtusid 3,6 sekundi sisse. Rio de Janeiro olümpial neljapaadi varumehena käinud Anderson võttis põnevas heitluses võidu (7.06,7), ta edestas Jämsät 1,1, Kuslapit 2,0 ja viimasena finaali pääsenud Taimsood 3,2 sekundiga. Esimesena jäi 0,4 sekundiga A-finaalist ehk kuue hulgast välja Raja (7.10,3).

Finaalis tõmbasid aere kõige kõvemini mehed, kellel oli juba „käsi soe” - paatide komplekteerimise mõttes väga olulise katsevõistluste võidu võttis Anderson (7.10,3), napilt finaali saanud Taimsoo suutis end nüüd hästi kokku võtta, tulles teiseks ajaga 7.11,5. Vahesõidust pääsenud keskmiste radade mehed olid juba kolmas ja neljas, Endrekson läbis 2 kilomeetrit ajaga 7.13,4 ja Udam 7.17,9-ga. Jämsä kaotas Udamile 0,9 sekundiga, Kuslap juba 8,2ga.

„Üllatavat midagi ei olnudki,” kommenteeris Matti Killing, kes on treeningute ja meeste vormiga detailideni kursis. „Anderson kandis selle hooaja liidri rolli välja. Kogu seltskond on küllalt hästi tööd teinud. Seda näitab seegi, et mehed olid väga tihedalt koos. See teeb rõõmu. Keegi ei saa isegi solvuda, kui peab istuma kahesesse või neljasesse. Teiseks on ka üsna selge, et väga kõva ühese meest meil hetkel pole, seega tulebki panustada just kahesesse ja neljasesse.”