FOTOD | Jüri Jaanson sai elu viimasel ühepaadivõistlusel viienda koha

"Igal asjal on oma aeg," ütles Jaanson ning lisas, et kuigi ta ühepaadis enam mõõtu ei võta, on ta Pärnu sõudeklubi võistkonnas valmis kaasa lööma nii nelja- kui kaheksapaadi sõitudel. Viljandi järve valis ta oma viimaseks ühepaadivõistluse kohaks sellepärast, et just seal tegi ta peaaegu neli aastakümmet tagasi oma esimese sõudetreeningu, kirjutab Sakala.

Karjääri jooksul on 53-aastane Jaanson tulnud maailmameistriks ja Euroopa meistriks ning võitnud olümpiamängudelt kaks hõbemedalit.

Refereeritud artikli täisteksti loe Sakalast.