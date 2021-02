Eestlane krooniti sõudesprindi maailmameistriks

Stardi eel virtuaalsena peetava tiitlivõistluse peafavoriidiks peetud Ruth Vaari hoolealune ei vedanud pöidlahoidjaid alt, sest ei lubanud kannale ühtki konkurenti. Viljandi järve ääres koduklubis ponnistanud enam kui kahemeetrine vägilane lõpetas ajaga 1.16,3. Talle järgnesid üle kümne meetriga alla jäänud prantslane Pierre Bridier 1.18,7 ja taanlane Kristian Linklett Mortansson 1.19,2-ga, kirjutas Eesti sõudeliidu koduleht.

„Tunne on hea, olin juba enne starti suhteliselt enesekindel. 500 meetrit tundub võrreldes klassikalise distantsiga mulle rohkem sobivat,“ rõõmustas võidumees.

Kas aja alla 1.16 tõmbamine võis jääda selle taha, et konkurendid ei surunud piisavalt? „Võib-olla küll. Alguses olid neist lähimad kolme meetri kaugusel, kui nad suutnuks pikemalt vastata, võinuks ajaline eesmärk jõukohane olla,“ tõdes Muiste, kes enne veehooajale mõtlemist peab järgmisel nädalavahetusel kodustel tiitlivõistlustelgi areenile minema. Küsimusele, kas noormees suudab vähem kui paarinädalase vahega endast pikal maal maksimaalse anda, vastas Muiste, et Eestis on see hõreda konkurentsi tõttu pigem keeruline.

Nüüdseks kolmekordset maailmameistrit – mullu võitis ta kaks kulda alla 19aastaste seas – sõudeklubis assisteerinud Vaargi oli juba enne starti hoolealuse võimalustes üsna kindel. „Alguses jättis süda mõne löögi küll vahele, aga juba esimesed tõmbed andsid kindlustunde, et Leo läheb oma teed,“ rääkis treener, kelle sõnutsi näitasid kvalifikatsioonis sõidetud ajadki, et trumbid on Muiste käes.

Vaar peab oma õpilast universaaliks, kes suudab hästi sõuda nii masinal kui veel peal. „Kahju ainult, et mullune võistlushooaeg läks koroona nahka: Leo oli viimast aastat alla 19aastaste klassis,“ möönis teenekas juhendaja.

Täna võistlesid mitmed teisedki Eesti sisesõudjad. Alla 19aastaste noormeeste 2000 meetri distantsil kindlustas tartlane Kaarel Kiiver 6.13,5ga üheksanda koha. Tiitli võitis 5.52,5ga ameeriklane Isaiah Harrison, kellele järgnesid britt Gabriel Obholzer 5.53,7 ja Tšehhi atleet Jan Čížek 5.59,4ga. Sama vanade neidude seas oli Muiste klubikaaslane Doris Meinbek 7.08,3ga kuues. Kulla kindlustas 6.58,7ga Suurbritannia koondislane Meg Knight, järgnesid võitja kaasmaalane Alice Baker 6.59,3 ja valgevenelanna Anastasiya Rusak 7.02,6ga.