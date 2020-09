Eesti U23 sõudekoondis astub homme Saksamaal EMil võistlustulle

Alla 23-aastaste Vana Maailma parimate selgitamise karussellile astuvad kergekaalu paarisaerulisel kahepaadil Elar Loot (SAK Tartu) ja Ander Koppel (SK Kalev), teatab Sõudeliit. Selles klassis teeb kaasa 17 duot, favoriitideks peetakse mullu samal jõuproovil hõbemedali saanud prantslasi Paul Tixier’i ja Ferdinand Ludwigit. Tugevad on hollandlased ja kreeklasedki. Esmalt on kavas eelsõidud, kust igast kaks liiguvad poolfinaali. Ülejäänutele jääb õlekõrrena vahesõit, kust niisamuti sõidu kohta kaks kiireimat pääsevad edasi. Esialgse ajakava kohaselt stardivad kergekaallaste eelsõidud laupäeval eesti aja järgi kell 13.15.

Ühepaadil on stardis mullu U23 MMil koos Johann Poolakuga paarisaeru kahepaadil finaalis sõudnud narvalane Mikhail Kushteyn, kel tuleb mõõtu võtta 20 rivaaliga. Soosikuteks on valitsev meister Ronan Byrne Iirimaalt ning mullune neljanda koha mees rumeenlane Mihai Chiruta. Kavas on neli eelsõitu, neist esimene saab lähte kell 11.35. Siingi pääsevad igast kaks paremat 12 poolfinalisti sekka, ülejäänud jätkavad vahesõidus. Sealt edasi pääsemiseks on vaja lõpetada vähemalt teisena.

Roolijata kahepaadil lähevad võistlustulle Pärnu sõudeklubi mehed Martin Rahuoja ja Margus Kodasma. Neile tuleb vastu kümme paatkonda. Kirkaima medali nõudlejaks on Rumeenia tituleeritud paar – mullu nii Euroopa- kui maailmameistrivõistlused eaklassis võitnud Florin-Sorin Lehaci – Dumitru-Alexandru Ciobica. Kohal on alati tugevad Kreeka ja Leedu tiimidki.

Esmalt on kavas kaks eelsõitu startidega alates kell 12.15, mille võitjad saavad medalisõitu. Vahesõite on plaanis kaks, millest kaks nobedaimat kvalifitseeruvad finaali.

Sõudeliidu juhatuse otsusega pääses viimasel minutil starti ühepaadil võistlev Greta Jaanson (Pärnu SK). 2018. aasta noorte olümpiamängude pronksmedalist läheb piike murdma 16 rivaaliga. Teiste seas on stardis valitsev meister kreeklanna Anneta Kyridou, niisamuti peetakse medalinõudlejateks mullust juunioride maailmameistrit sakslannat Alexandra Foesterit ja Itaalia esindajat Elisa Mondellit. Kvalifikatsioonisüsteem on samasugune nagu Looti ja Koppeli võistlusklassis.