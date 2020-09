Eesti koondis naaseb sõudmise U23 EMilt kahe finaalikohaga

Eesti koondis koosnes neljast paatkonnast kuue sportlasega. Koondise säravaima saavutuse eest hoolitses finaalis 8.06,16ga viiendana lõpetanud Greta Jaanson (Pärnu SK). Meistrikulla kindlustas tiitlikaitsja kreeklanna Anneta Kyridou, aeg 7.39,60. Talle järgnesid mullu alla 18aastaste maailmameistriks tulnud sakslanna Alexandra Foester 7.41,93 ja Venemaa sõudja Anastasiia Liubich 7.50,04ga.

„Esimesed kaks sõitu olid tehniliselt head juba stardist alates. Tundsin end enesekindlalt ja ei närveerinud,“ rääkis treenerist ema Tatjana Jaansoni hoolealune. Kas enne EMi oli ka mingi eesmärk, mille poole püüelda? „Otseselt mitte, kuid kuklas tiksus mõte finaalist,“ avaldas Jaanson ja rõõmustas, et viies koht oli puhas boonus.

Hästi esines Ander Koppelist (SK Kalev) ja Elar Lootist (SAK Tartu) moodustatud kergekaalu paarisaeruduogi. Noormehed pääsesid kindlalt finaali ja olid seal napilt Kreeka paatkonna järel kuuendad, ajad vastavalt 6.38,28 ja 6.39,54. Euroopa meistritiitli kindlustas Belgia (6.26,86) Saksamaa (6.30,92) ja Prantsusmaa (6.31,38) ees, teatab Sõudeliit oma koduleheküljel.

„Poolfinaali põhjal lootsime rohkemat, finaal nii hästi ei õnnestunud. Pigem ütleks, et me ei suutnud end täielikult realiseerida,“ sõnas eessõudja Loot, kelle treeneriks on Reigo Pihlak. Koppelit juhendab Matti Killing.

Väga ilusa alguse teinud Mikhail Kushteyn poolfinaalist medalimängu küll ei pääsenud, ent näitas B-finaalis võimsa lõpuga taanlase Mathias Heldbo järel teist tulemust, ajad vastavalt 7.13,19 ja 7.14,07. See koht andis narvalasele üldarvestuses seitsmenda koha. Valeri Osmokesku juhendatavale järgnesid Slovakkia (7.14,72), Türgi (7.18,40), Leedu (7.19,94) ja Hollandi (7.20,38) sõudjad. Euroopa meistritiitli võitis itaallane Nicolo Carucci (7.00,04), järgnesid sakslane Moritz Wolff (7.00,89) ja Rumeenia atleet Mihai Chiruta (7.01,81).

Ainsal üksikaerulisel paadil – roolijata kahesel – B-finaalis ponnistanud Martin Rahuoja ja Margus Kodasma (mõlemad Pärnu SK) olid seal 6.48,55ga kolmandad, kokkuvõttes üheksandad. Sõidu võitis Kreeka paar 6.40,65ga. A-finaalis kindlustasid meistrikulla 6.31,59ga rumeenlased Dumitru-Alexandru Ciobica ja Florin-Sorin Lehaci, kellele järgnesid Horvaatia 6.33,38 ja Sloveenia 6.38,16ga.