DELFI AUSTRIAS | Kaspar Taimsoo MM-i poolfinaalist: ise käkkisime ära, tegime enne starti vale otsuse

Paadikaaslased Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap süüdlast ei otsinud, pealegi oli otsus ju lõpuks ühine. Küll aga oli meestel kole kahju, et MM-il jäi esikuuikusse jõudmata. „Nüüd on ikka päris p****s!” kirus kogenud Endrekson, mõeldes B-finaali peale, kus selg on vastu seina.

Mehed selgitasid, et kui ülekanne on liiga kerge, siis rapsid tühja – jõud läheb kaotsi. Võrdluse võib tuua näiteks rattasõidust: kui käik on liiga kerge, võid teha kiireid liigutusi, aga jõud ei rakendu õigesti ja minek ei ole optimaalselt kiire. Näiteks ei läinud Rajal sõidu ajal pulss üle 170 löögi minuti kohta. „Alguses saime küll hästi minema, aga siis ei saanud keha maksimaalset jõudu aeru taha,” nentis Taimsoo.

Kõik leidsid üksmeelselt, et otsus oli vale. Samas jäädi veidi erinevatele arvamustele, kas see maksis täna olümpiapileti. „Olgem ausad, see poleks meid vist täna päästnud,” tõdes Endrekson.

Kuslap polnud selles aga nii kindel: „Oleks rakendus olnud täielik, siis miks mitte. Täna tundus, et rakendus on 85 protsenti. Rakendusest sõltub ka paadi tasakaal ja stabiilsus.”

B-finaalis on ülesanne sama raske. „See on sama tihe nagu poolfinaal. Kõik paadid on võimelised heal päeval ka medalile sõudma,” usub Kuslap.

Taimsoo ei tahtnud järgmisel aastal toimuva kvalifikatsiooniregati peale mingil juhul lootma jääda. „B-finaal tuleb kindla peale kinni panna!” kuulutas ta.