Allar Raja avaldas suurima muutuse uue treeneri käe all

Teatavasti otsustati pärast ebaõnnestunud MM-i tuua Eesti sõudjaid juhendama soomlane Sinisalo. Suureks eesmärgiks on soomlasele seatud neljapaadi viimine Tokyo olümpiale. Selleks on aga tal vaid üks võimalus. Nimelt tuleb mais Luzernis toimuval regatil mahtuda kahe parema sekka. Sinisalo on varasemalt tunnistanud, et neljapaadi koosseissu otsustab ta veebruariks.

"Nagu ikka toob uus inimene teatud mõttes uue hingamise. Ükskõik, kes see oleks olnud väljast või Eestist. Siit oleks muidugi olnud võimatu leida Mati Killingule samaväärilist asendajat," rääkis sõudekoondislane Allar Raja intervjuus Vikerraadiole.

"Sinisalo tulekuga kaasneb kõikide meeste omapoolne tegevuse mõtestamine - mille jaoks seda tegevust tehakse ja kuidas seda saavutada. Kõik vaatavad kriitiliselt peeglisse ja tundub, et vastused on leitud."

"Suurim muutus on see, et kaheksa meest on tiimis ja kõik kaheksa meest kohtuvad igahommikusel treeningul kell 9 ja teist korda kell 15 päeval," jätkas Raja. "Palju treeninguid tehakse kõik koos ka laagrivälisel ajal ja see kannab ühistegemise mõttes vilja. Raskematel päevadel saame koos tehes efektiivsemad treeningud kirja. Mehed tulevad rõõmsa meelega trenni ja lähevad rõõmsa meelega ära. Omaette nohistamist ja tegemist praegu ei ole."