Tõeline üllatus: Ruila MK-etapi võitis noor Eesti ratsanik

Võitja selgitamiseks pidid ratsanikud sõitma esmalt puhtalt 140-160 cm kõrguse põhiparkuuri, et pääseda ümberhüpetele. Stardis olid väga nimekad sõitjad kõikidest Balti riikidest ja Soomest, nende seas Paul-Richard Argus, Gunnar Klettenberg, Hanno Ellermann, Urmas Raag, Kristaps Neretnieks, Andrius Petrovas jt.

Rada polnud kergete killast, mida näitasid ka paljud tehtud vead. Esimesena läbis raja puhtalt Argus hobusega Renessin. Pea kohe tegi puhta sõidu ka lätlanna Sabine Silina hobusel Fantast. Kolmandana lõpetas puhtalt noor Eesti ratsutaja My Relander hobusel Expert. Publiku suureks rõõmuks said puhta tulemuse kirja ka Kertu Klettenberg ja Traffic. Lisaks pääses ümberhüpetele ka kogenud leedulane Andrius Petrovas hobusel Escorial.

Kui ümberhüpetele tuli esimene startija, hoidis rahvas hinge kinni. Kahjuks tuli Argusel ja Renessinil üks latt maha. Seevastu Relander ja Expert tegid puhta sõidu ja rahvas rõkkas. Ka järgnevad paarid tegid ühe vea. Viimasena startinud Petrovas tegi endast kõik, et My aega lüüa, mis tal ka õnnestus, kuid ka temal kukkus maha üks takistus ja nii sai oma esimese MK-etapi võidu kirja My Relander.

Noor neiu mattus areeni kõrval õnnitlejate õnnesoovide alla. Rõõmupisarad olid nii võitja kui kaasaelajate silmis.

«See oli minu esimene MK-etapp ja kohe tuli võit - see on uskumatu tunne! Me läksime tegema oma sõitu. Rada oli raske ja väga tehniline, aga sõidetav. Me pole Experdiga kunagi nii kõrgeid takistusi hüpanud, nagu siin rajal täna mõned olid. See nõudis minu ja Experdi vahelist sajaprotsendilist usaldust ja head koostööd ning hobune andis endast täna kõik,» rääkis võitja.