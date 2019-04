Tallinn International Horse Show sai uue näo

Horse show uus nägu on heledam ja värvilisem ning püüab pilku oma säravate värvidega. Joonistusel on kujutatud hüppavat hobust ja ratsanikku Tallinna sümboli Pika Hermanni torni taustal. Takistuste kuju meenutab teist meie pealinna sümbolit merd ja merelaineid. Visuaali autor on agentuur Havas.

Tänavuse sündmuse raames on korraldajad plaaninud veel mitmeid teisigi uuendusi. Näiteks pandi esmakordselt suurvõistluse piletid müüki väga varakult, eelmise aasta detsembris. Koostööd alustati ka uue piletimüügi partneriga, Piletikeskusega.

Tallinna horse show raames peetakse kaks maailmakarika etappi – takistussõidus ja koolisõidus – ja see toob Eestisse võistlema meie lähiriikide ratsaspordi tipud. Korraldajad lubavad põnevat võistlust ja kaasahaaravat showprogrammi. Ürituse kava saab paika hiljemalt suve lõpuks.

Kõige soodsamad piletid saab soetada kuni 30. aprillini 2019 Piletikeskuse lehelt.