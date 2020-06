Tallinn International Horse Show jääb sel sügisel ära: riskid on liiga suured

Tallinn International Horse Show hõlmab endas maailmakarika etappe takistussõidus ja koolisõidus ning on läbi aastate olnud populaarne nii kohaliku kui ka lähiriikide publiku seas.

Otsus ei tulnud korraldajatele kergelt, sest sündmus on vajalik nii meie sportlastele, kui ka väga oodatud kõikide Eesti ratsaspordi fännide seas. Kahjuks on aga COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutanud ürituse toetajate majanduslikku olukorda, mis ei võimalda neil samas mahus ratsaspordi suursündmusesse panustada. Lisaks leidsid korraldajad, et kuna uus viirus ei ole nii Eestis kui meie lähiriikides täielikult kadunud, on parem vältida riske, mis tekivad siseruumides peetaval võistlusel tuhandetele pealtvaatajatele.

„Pidasime mõistlikuks sellel sügisel toimuv horse show ära jätta. Nii meie, kui ka osalejate ja pealtvaatajate jaoks on riskid liiga suured. Tahame pakkuda turvalist keskkonda ja kvaliteetset võistlust nii sportlastele kui publikule, kuid praeguses olukorras mõistsime, et me seda ei suuda. Loodame, et nii sportlased kui fännid mõistavad meie otsust,“ sõnas Tallinna Horse Show võistluse direktor Riina Pill. „Praegu keskendume juba 2021. aasta sündmusele. Loodetavasti on olukord selleks ajaks stabiliseerunud ja saame korraldada suurejoonelise ratsavõistluse, nagu planeeritud.“

Kõik 2020. a horse show’le ostetud piletid kehtivad automaatselt 2021. a toimuval Tallinn International Horse Show’l. Tallinn International Horse Show toimub jälle 1.-3. oktoobrini 2021.