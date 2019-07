Suve kuumimal päeval jagati Perilas Eesti meistrivõistluste medaleid

Noorte klassis läks medalijahile neli võistluspaari. Tugevas konkurentsis oli sel aastal parim Helena Kaal (Tondi RSK, Alla Gladõševa, Dina Ellermann) hobusel Cassander koondtulemusega 130,856 punkti (63,039% ja 67,817%). Hõbemedali sai kaela Maian Kesküll (Audruranna RSK, treener Krista Raidmets) hobusel Kevins (130,357 p). Maribel Tuiken (Audruranna RSK, treener Marika Vunder) hobusel Jazz Hit saavutas tulemusega 126,484 p pronksmedali.

Helena sõnul oli tänavu võistelda raskem, kui eelmisel aastal, kuigi ilm oli sarnane. "Hobune tundus väga väsinud ja ma pidin teda väga palju aitama, et välja tuua tema parimaid külgi. See võistlus on karm," tunnistas võitja. Sellegi poolest jäi neiu oma sooritustega rahule ja ütles, et tegelikult tulid neil Cassanderiga harjutused täitsa hästi välja ja hobune kuulas täna paremini.

Rose Marie Skjoldby (Tondi RSK, treener Peter Nicolai Skjoldby) hobusel Rosinante pärjati sel aastal juurnioride kuldmedaliga. Paar saavutas koondarvestuses tulemuseks 146,448 punkti (73,131% ja 73,317%). Hõbeda sai kaela on Maian Kesküll Kevinsiga (138,253 p) ja pronksmedal kuulub Helena Kaalule hobusel Cassander (134,953 p).

Väsinud aga väga õnnelik Rose Marie tunnistas, et jäi laupäevase sõiduga paremini rahule, sest hobune oli siis rohkem koostööaldis. "Raskeks tegi võistluse kindlasti kuumus ja see, et parme oli väga palju. Eilne väsimus andis ka tunda. Aga me suutsime end siiski kokku võtta ja teha hea võistluse."

Toreda üllatuse pakkus ponide ja lasteklassis uus koolisõidu paar Emma Tuvi (Tondi RSK) ja Rokit. Koolisõidu fännidele on Rokit väga tuntud. Kogenud poni aitas Emma võidule täna kahel korral. Paar on saanud Krista Raidmetsa käe all koostööd teha vaid mõned nädalad. Lasteklassis tuli võit 137,732 punktiga (69,359% ja 68,393%). Hõbemedali sai siin kaela Lisette Kivro (Pärnumaa RSK, treener Kadri Kullerkupp) ponil Mc Gregor J (135,032 p). Pronksmedal kuulub Maria Mägile (Tondi RSK, treenerid Alla Gladõševa, Dina Ellermann) ponil Raigo (134,117 p).

Poniklassis tuli Emmale ja Rokitile võit tulemusega 142,091 p ( 69,333%, ja 72,758%). Hõbemedali võitis Laurel Leisna (Niitvälja RSK, treener Merle Männik) ponil Rant (137,649 p). Pronksmedali sai Lisette Kivro ponil Mc Gregor J (135,652 p).

Emma oli peale võistlust üliõnnelik ja ütles, et talle väga meeldib Rokitiga võistelda. "Väga äge tunne on! Ma poleks elu sees uskunud, et me võidame kaks kuldmedalit! Ka sõitudega jäin väga rahule, kuigi paar apsakat tuli meil sisse."

Loe veel

Päeva viimased medalid jagati välja harrastajate klassis ja siin kaitsesid tiitlit Agnes Raudam (Saaremaa RSK, treener Tiina Kuusmann) ja Rockefeller, võites 137,308 punktiga (69,103% ja 68,205%). Hõbemedali sai kaela Kristina Lätti (Tondi RSK) hobusel Fulinde D.V. (136,410 p).. Pronksmedal kuulub sellel aastal Erle Raudamile (Tartu Kalevi RK) hobusel Knudsmark’s Rubin (134,230 p).

Agnes ütles, et pigem ratsutab ikkagi lõbu pärast ja võistlustel käib selleks, et aru saada, kas oma treeningutes ja arengus on ta õigel teel. Medalid ja võidud on selle kõrval lisaboonuseks.