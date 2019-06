Põhjamaade parimad ratsanikud tulevad Kõrvemaale

Võistlus algab 28. juunil rahvuslike klassidega. 29. juunil on kavas põhivõistlus, kus jagatakse välja Eesti meistrivõistluste ning Balti- ja Põhjamaade meistrivõistluste medalid.

Kõrvemaal peeti esimene kestvusratsutamise võistlus 2011. aastal ja alates 2016. aastast on need rahvusvahelised. Maalilisel looduskaitsealal peetav mõõduvõtt on läbi aastate toonud kohale võistlejaid Soomest, Rootsist, Norrast, Leedust, Venemaalt ja Poolast. Nende aastate jooksul on saavutatud ka hea koostöö ning usaldus Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusega, Keskkonnaameti ning RMK-ga. „Kõrvemaa on tõesti ainulaadne. Kuna tegu on Põhja-Eesti loodukaitsealaga, oleme pidanud vastavate asutustega palju koostööd tegema, et meie rajad läbiksid lubatud piirkondi ning, mis samuti väga oluline – et me suudaksime loodust hoida,“ rääkis üks võistluste peakorraldajatest Katrin Liiv.

Kõrvemaa rajad on väga vaheldusrikkad. Isegi osalejad on märkinud, et kohati on need tehnilisemadki kui Haanjas, kus peeti samuti mitmeid aastaid kõrgetasemelisi kestvusratsutamise võistluseid. ”Siin on väga erinevat maastikku, nagu nt rabasid, männimetsi, kruusateid, kitsaid puutumata metsaradu, liiva ja oose. Siin on palju sellist, kus inimene pole looduse poolt kujundatut korrastanud. See teeb ratsutamise Kõrvemaal väga huvitavaks,“ lisas Liiv.