Paul-Richard Argus sai Leedus oma esimese MK-etapi võidu

„Täitsa uskumatu, eks!“ hüüatas võitja esimese asjana telefoni teel õnnitlejatele, suutmata veel isegi õieti võitu uskuda. Tegemist oli Pauli esimese Longines Rankingu sõidu ja MK-etapi võiduga üldse. „Peale sõitu arvasin, et tuleb teine või kolmas koht. Arvasin, nagu enamus siin, et Kristaps nagunii võidab. Renessin on aga praegu nii heas hoos, seda juba kolmas võistlus järjest. Nüüd saan temaga ümberhüpetel ka juba kiiruse peale sõita, ilma, et latid kohe pudeneksid, ta on sellel aastal jõudsalt arenenud,“ ei olnud Paul oma tubli ratsu kiitusega kitsi. „Sain täna paremini oma sõidule keskenduda, kui kodus. Tallinnas elas publik meeletult kaasa ja endal oli ka ärevus siis suurem ja närv sees. Siin oli täna küll palju rahvast, aga nii kõvasti kaasa ei elatud. Nii oli rahulikum starti minna.“

Leedus saavutasid eestlased veel mitmeid auhinnalisi kohti. Tänases noorte hobuste sõidus jäi Susan Kaleta hobusega Hudson Hornet esikohta jagama Leedu paari Matas Petraitise ja Heinekeniga.