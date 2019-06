Nädalavahetusel stardib uus takistussõidu karikasari

Reedel sõlmisid Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Riina Pill ja Land Roverit esindav Inchcape Motors Estonia tegevjuht Andres Aguraiuja koostöölepingu, mille raames toetatakse kuue-etapilise takistussõidu karikasarja läbiviimist.

„Land Rover on maailma suurimaid ratsaspordi toetajaid. Hea meel on tõdeda, et Inchcape toetab Eestis ratsasporti – Land Roveri sõidukid on praktilised ning hea haagise vedamise võimekusega, mis on hobuse omanikele kindlasti oluline,“ lausus Inchcape Motors Estonia tegevjuht Andres Aguraiuja.

Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Riina Pill selgitas, et Land Roveri toetusel stardib juba sel pühapäeval uus takistussõidu karikasari, mille peaauhinnaks on aastane auto kasutusõigus.

„Tänu sponsorlepingule oli võimalik üle 15 aasta uuesti ellu kutsuda takistussõidu karikasari. Kokku toimub karikasarjas viis etappi ja finaal, kus kõrgused on alates 140 cm. Esimene etapp on juba pühapäeval Ruilas, kuhu ootame ratsaspordi tipptegijaid. Kohal on parimad takistussõitjad, kes on esindanud Eestit rahvusvahelistel suurvõistlustel. Pealtvaatajaid võivad oodata põnevat ja vaatemängulist võistlust,“ selgitas Pill.

„Ratsasportlastele on motiveeriv osaleda kohalikel võistlustel. Tugeva toetaja lisandumine suurendab kindlasti karikasarja konkurentsi ja toob rohkem pealtvaatajaid,“ ütles 2018. aastal Eesti Ratsaspordi Liidu Aasta Tegija tiitli pälvinud takistussõitja Kullo Kender.