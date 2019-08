Nädalavahetusel näeb Pärnu rannas esmakordselt Eesti ratsaspordi tippe

Classic Pärnu 2019 ratsavõistlusel osalevad ka käesoleva aasta Eesti meistrivõistluse takistussõidu võitjad ning Eesti koondise liikmed. „Võistlusele ootame kindlasti Eesti hetke parimaid takistussõitjaid Kullo Kenderit, Paul Argust ja Urmas Raagi. Samuti on tulemas U25 vanuseklassi parimad noored ratsanikud ning ligi 30 välisvõistlejat Soomest, Lätist ja Leedust. Tuleb põnev võistlus,“ kinnitas ürituse üks peakorraldajatest Siim Nõmmoja.

Nõmmoja sõnul on ratsaringkonna huvi võistluse vastu väga suur ning osaleda soovijaid rohkem, kui võistlusele mahub. „Esmakordselt nii eksklusiivses asukohas toimuv võistlus on tekitanud palju huvi ning kokku registreerus võistlusele üle 180 ratsaniku ja 250 hobust. Kahjuks päris kõiki me vastu võtta ei suuda, kuna hobuste majutamiseks ettenähtud boksikohtade arv on piiratud,“ rääkis Nõmmoja.

Esmakordselt toimuv mastaapne ratsavõistlus pakub mitmekülgset programmi ka pealtvaatajatele, kuid tekitab rannarajoonis nädalavahetusel ka liiklusmuudatusi. „Pealtvaatajad saavad lisaks võistlusele ka kõhu täis, sest Supeluse tänava mere poolses otsas on avatud Classic Pärnu toidutänav, mille tõttu on sealsel alal tänav avatud vaid jalakäijatele. Ratsaareeni ääres pakutakse toitlustust külastajate restoranis ning lisaks saab tutvuda ratsavarustuse ning meie partnerite toodete ja teenustega Expo alal Kuursaali ees,“ lisas ürituse teine peakorraldaja Agris Juhkov.