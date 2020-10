Maailmameistrist džoki andis positiivse dopinguproovi

25-aastase Murphy positiivne proov võeti tänavu juulikuus Prantsusmaal peetud võistluste ajal, teatab BBC Sport.

Džoki on kinnitanud, et pole elu sees kokaiini pruukinud ja kavatseb oma ausa nime puhtaks pesta. "Ma pole kunagi oma elus kokaiini tarvitanud ja ma teen kõik endast oleneva, et tõestada, et ma pole seda kasutanud."

Murphy on andnud juukseproovi ning ootab selle B-analüüsi tulemusi.

"Testi tulemused tulid tagasi kuu aega pärast analüüsi võtmist. Ma ei suutnud seda uskuda, seetõttu andsid videokaamera ees juukseproovi. See andis täiesti negatiivse vastuse ja selle B-proovi pole veel testitud. Loodan, et see on negatiivne," teatas Murphy.



Hetkeseisuga ähvardab kuulsat võiduratsutajat poole aasta pikkune võistluskeeld.