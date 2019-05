Leedu MK-etapi parim eestlane oli Paul Argus, võistlus lõppes abieluettepanekuga

MK-etapp oli pühendatud Elizaveta Shchibriki mälestusele, kes hukkus möödunud aastal traagiliselt ATV õnnetuses. Tema vend, Egor Shchibrik (kes tuli siin sõidus kolmandaks) lõpetas MK-etapi autasustamise suurte tänusõnadega korraldajatele ja toetajatele ning kutsus seejärel oma pruudi võistlusväljakule, et teha talle abieluettepanek. Romantiliselt põlvele laskudes sai ta oma tulevaselt loomulikult vastuse, mida lootis.

Paul Argus rääkis võistluse kommentaariks, et ümberhüpetel ei õnnestunud tal kuidagi rütmi kätte saada. „Ma ei tunne end veel nii kõrgetes parkuurides ja just eriti ümberhüpetel kindlalt. Tundub nagu, et kogemust on veel vähe saavutamaks vajalikku kiirust ja teravust. Seevastu põhiparkuur oli meil Renessiniga elu parim. Ei osanudki väga oodata, et ümberhüpetele jõuame, sest olen seni arvanud, et Renessin pole päris suure sõidu hobune. Tundub, et pean talle siiski võimaluse andma,“ nentis Argus. Ratsanik kiidab väga võistluspaika ja korraldust ning loodab, et korraldajatel jätkub indu ka järgmisteks aastateks. „Käisin siin esimest korda kaks aastat tagasi ja areng on silmaga näha. Keskus ise on saanud paremaks ning samuti on korraldus läinud palju sujuvamaks.“

Teisel HEST nädalal oli kõrgemais ringis, Diamond Touril, kus parkuurid küündisid kõrguseni 145 m, eestlastest parim Rein Pill Alfons Ral. Koos võeti neljapäeval 140 cm parkuuris kõrge 3. koht, sõidu võitis Andrea Herck hobusel Trocadero de Jarsay Rumeeniast. Auhindadele jõudsid selles sõidus ka teised eestlased. Urmas Raag ja Carlos lõpetasid 7. kohal, Hanno Ellermann ja Freedom 9. kohal ning Gunnar Klettenberg ja Queensland 10. kohal

Reedel võitsid Pill ja Alfons Ra 145 cm Longines Rankingu punktidele ümberhüpetega sõidu 56 osaleja seas, jättes rumeenlase Hercki kohe enda selja taha. Paul Agrus ja Renessin saavutasid siin kõrges konkurentsis 7. ning Kullo Kender ja Artas 14. auhinnalise koha.

Laupäeval jäeti rahe ja tugeva vihma tõttu ära mitu võistlusklassi, nende seas ka päeva kõrgeim sõit. Nii jäi oodata, mida suudavad eestlased pühapäevases MK-etapi sõidus. „Laupäeval tuli maha väga suur sahmakas vihma. Platsid uppusid ja tallid ujusid, nii et kutsuti isegi tuletõrje talle tühjaks pumpama. Korraldajatele ei jäänud muud üle, kui osa võistlusklasse ära jätta,“ rääkis Paul.

Eestlaste saagiks jäi tuuri teiselt nädalalt arvukalt auhinnalisi kohti ja magusaid võite. Lisaks Pilli 145 cm võidule, saavutas esikoha ka Paul Argus hobusel Jay-Z-Bee, seda reedeses 130 cm kahefaasilises parkuuris.

Eestlaste viimane võit tuli pühapäevasest 130 cm show-alalt Jump and Drive. Seal pidid ratsanikud läbima kõigepealt parkuuri hobusel, siis ise üle tõkete hüppama ja lõpuks autojuhi abiga läbima takistusraja ka autoga. Kõige kiiremini suutis selle läbi teha Berit Lehtsaar, kes ratsutas Solei Soleil ja kelle autojuhiks oli Paul Argus.